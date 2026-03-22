سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة: محطات الطاقة الإيرانية أهداف عسكرية مشروعة

أربيل (كوردستان 24)- في برنامج على قناة فوكس نيوز يوم الأحد، دافع سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز عن تهديد ترامب بمهاجمة محطات الطاقة إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز.

وقال والتز إن الحرس الثوري الإيراني يسيطر على جزء كبير من البنية التحتية للبلاد ويستخدمها لتمويل مجهوده الحربي. وأضاف أن ترامب سيبدأ بتدمير "إحدى أكبر محطات الطاقة الإيرانية" دون تحديد موقعها.

وأوضح والتز قائلاً: "هناك محطات طاقة حرارية تعمل بالغاز وأنواع أخرى من المحطات"، مؤكداً أن "الرئيس جاد في موقفه".

ويقول فقهاء القانون الدولي إنه بموجب القانون الدولي، لا يجوز استهداف محطات الطاقة التي تعود بالنفع على المدنيين إلا إذا كانت الميزة العسكرية تفوق المعاناة التي تسببها للمدنيين.



المصدر: فوکس نیوز