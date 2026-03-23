ترمب لـCNBC: نحن جادون للغاية في التوصل إلى اتفاق مع إيران

اربيل (كوردستان24 ) - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إن المناقشات مع السلطات الإيرانية كانت مكثفة للغاية، معرباً عن أمله في التوصل إلى نتائج جوهرية.

وأضاف ترمب في تصريحات عبر الهاتف مع جو كيرنن من شبكة CNBC بعد وقت قصير من نشره البيان بشأن المحادثات مع إيران: "نحن جادون للغاية في التوصل إلى اتفاق مع إيران".

وشدد على أن "ما يجري في إيران يمكن وصفه بتغيير للنظام".

وكان الرئيس الأميركي قال على منصته "تروث سوشيال" إنه سيأمر الجيش بتأجيل الضربات على محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة في إيران لمدة 5 أيام، بعد حوار "مثمر" بشأن "حل كامل ونهائي" للأعمال العدائية في الشرق الأوسط.





