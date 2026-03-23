مصادر: دولاً متعددة تبادلت رسائل بين الولايات المتحدة وإيران

اربيل (كوردستان24 ) - قالت مصادر مطلعة على المحادثات إن دولاً متعددة تبادلت رسائل بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام القليلة الماضية في محاولة لتهدئة التوترات المتصاعدة حول مواقع الطاقة ومحطات توليد الكهرباء.

وأضافت المصادر أن تركيا ومصر نقلتا رسائل في إطار هذه الجهود. وفي الوقت نفسه، تلقى المبعوث الخارجي للرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، تحذيرات من عدة مسؤولين في المنطقة تفيد بأن تهديد ترامب باستهداف محطات الطاقة الإيرانية سيؤدي إلى رد فعل واسع النطاق، بما في ذلك ضد حلفاء الولايات المتحدة في الخليج.

كما تواصل مسؤولون إقليميون مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

ورغم هذا الكم من الاتصالات، لم يتضح مدى التقدم الذي أحرزه الجانبان في مناقشة كيفية التوصل إلى "حل كامل وشامل" للحرب، كما وصفه ترامب في منشوره على منصة "تروث سوشيال" يوم الاثنين.

ونفت إيران أي تواصل مع الولايات المتحدة، سواء كان مباشراً أو غير مباشر.

وفي الوقت نفسه، قال ترامب لقناة فوكس بيزنس إن آخر المحادثات مع إيران جرت ليلة الأحد مع المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وجاريد كوشنر.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة