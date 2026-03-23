ترامب يُعلن عن "نقاط اتفاق رئيسية" مع إيران بعد المحادثات

اربيل (كوردستان24 ) - أعلن الرئيس دونالد ترامب عن وجود "نقاط اتفاق رئيسية" مع إيران بعد استمرار المحادثات حتى وقت متأخر من مساء الأحد مع اثنين من كبار المبعوثين الأمريكيين.

وقال ترامب للصحفيين في مطار ويست بالم بيتش، حيث قضى عطلة نهاية الأسبوع: "سنرى إلى أين ستؤول الأمور".

وأضاف لاحقًا: "لقد سارت الأمور على أكمل وجه،" مشيرًا إلى أن إيران هي من بادرت بالمحادثات. "أعتقد أنه إذا استمروا في ذلك، فسوف يُنهي ذلك المشكلة، ذلك الصراع، وأعتقد أنه سيُنهيه بشكل جذري للغاية."

وأوضح ترامب أن مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر شاركا في المحادثات، لكنه لم يُفصح عن هوية الشخص الذي تُجري الولايات المتحدة محادثات معه في إيران، مكتفيًا بتحديد أنه زعيم "محترم" ليس المرشد الأعلى مجتبى خامنئي.

وعندما سألته كايتلان كولينز من شبكة CNN عن هوية الشخص الذي تتحدث معه الولايات المتحدة في إيران، قال ترامب: "شخصية رفيعة. لا تنسوا: لقد قضينا على القيادة في المرحلة الأولى والثانية، وجزء كبير من المرحلة الثالثة. لكننا نتعامل مع رجل أعتقد أنه الأكثر احترامًا، وهو القائد، كما تعلمون، الأمر صعب بعض الشيء، لقد قضوا على الجميع - لقد قضينا على الجميع".

وأضاف ترامب: "لم نسمع شيئاً عن الابن. بين الحين والآخر ستسمعون بياناً يصدر عنه - لكننا لا نعرف ما إذا كان على قيد الحياة".

قال ترامب: "إنهم يرغبون بشدة في إبرام صفقة. ونحن أيضاً نرغب في ذلك"، مضيفاً أنه ستُجرى مكالمات هاتفية إضافية يوم الاثنين، تليها جلسة استماع "قريباً جداً".

وأضاف: "نحن بصدد فترة خمسة أيام، وسنرى كيف ستسير الأمور. إذا سارت الأمور على ما يرام، فسنتوصل إلى تسوية. وإلا، فسنواصل قصفنا بلا هوادة".

وأوضح أن أي اتفاق سيشترط على إيران عدم امتلاك قنبلة نووية - "لا نريد أن نرى قنبلة نووية، ولا سلاحاً نووياً" - ولكنه سيشترط أيضاً أن تستحوذ الولايات المتحدة على اليورانيوم عالي التخصيب الإيراني.

وقال: "الغبار النووي. سنرغب في الحصول عليه. وأعتقد أننا سنحصل عليه. لقد اتفقنا على ذلك".



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة