ستارمر يعلن نشر أنظمة دفاع جوي إضافية في الخليج

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاثنين أن المملكة المتحدة أرسلت مزيدا من أنظمة الدفاع الجوي إلى منطقة الخليج، وخصوصا البحرين، لحماية حلفائها من الهجمات الصاروخية الإيرانية.

وقال ستارمر أمام لجنة برلمانية "نعمل مع قطاع الصناعات الدفاعية البريطانية لتوزيع صواريخ الدفاع الجوي على شركائنا في الخليج، ونعمل بسرعة لنشر أنظمة دفاع جوي قصيرة المدى في البحرين".

مضيفا أن هذه "برزت كمسألة ملحة في اليومين الماضيين".

وأضاف "نفعل الشيء نفسه مع الكويت والمملكة العربية السعودية"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أمام البرلمان أن بلاده ستنشر منظومة الدفاع الجوي "رابيد سنتري" المضادة للطائرات المسيّرة في الكويت.

ووصفها بأنها "منظومة صواريخ دفاع جوي مجرّبة، أثبتت فعاليتها الكبيرة لدى القوات البريطانية لتحييد الطائرات المسيّرة في المنطقة".

وأضاف هيلي أن المدمرة "دراغون" وصلت إلى شرق البحر الأبيض المتوسط للدفاع عن قبرص.

غادرت هذه المدمرة بريطانيا في العاشر من آذار/مارس، بعد أكثر من أسبوع من الهجوم بطائرة مسيّرة على مرأب للطائرات في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في أكروتيري، في قبرص. وقد وُجهت انتقادات للحكومة البريطانية لتأخرها في الرد.

منذ اندلاع الحرب في 28 شباط/فبراير بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران التي ردت بضرب أهداف في دول المنطقة، أرسلت لندن طائرات لدعم حلفائها.

وقال هيلي إن لدى المملكة المتحدة حاليا أكبر عدد من الطائرات المقاتلة في المنطقة منذ خمس عشرة سنة، وقد عززت قواتها الجوية في قبرص بخمسمئة فرد.

وأضاف أن الطيارين البريطانيين سجلوا ما يقارب 900 ساعة تحليق في المنطقة "للدفاع عن قبرص والأردن والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة".

كما سمحت المملكة المتحدة للولايات المتحدة باستخدام قاعدتين جويتين تابعتين لها لتنفيذ عمليات "دفاعية" ضد إيران توسعت في الأيام الأخيرة لتشمل ضربات على مواقع إيرانية يتم منها استهداف السفن في مضيق هرمز.

وأكد وزير الدفاع البريطاني عزم المملكة المتحدة على القيام "بدور طليعي في تأمين المضيق لتمكين السفن التجارية من الإبحار بحرية وثقة من جديد".

وأضاف أن إيران أطلقت الجمعة صاروخين باتجاه القاعدة البحرية الأنغلو-أميركية في دييغو غارسيا بالمحيط الهندي، إلا أن أياً منهما لم يُصب هدفه، وأن العمليات مستمرة كالمعتاد.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن الوزير المكلف القوات المسلحة لوك بولارد عقد الأسبوع الماضي اجتماعا مع شركات الدفاع البريطانية وممثلين لدول الخليج لمناقشة سبل مساهمة هذه الشركات في تعزيز دعمها لهذه الدول.

في الوقت نفسه، أعلنت الحكومة البريطانية عزمها شراء مزيد من صواريخ LLM قصيرة المدى، التي تصنعها مجموعة تاليس، لتعزيز دفاعاتها الجوية.