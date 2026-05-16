"عاصفة ترامب" القادمة.. هل تُدق طبول الحرب ضد إيران مجدداً؟

أربيل (كوردستان 24) – أثارت صورة رقمية "ملحمية" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جرى تداولها بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، موجة من التكهنات والتحليلات حول الرسائل السياسية والعسكرية المبطنة التي تحملها، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

دلالات بصرية وتلميحات قتالية

تُظهر الصورة، التي يبدو أنها صُممت بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ترامب مرتدياً قبعة "MAGA" الشهيرة وقميصاً يحمل شعار "القائد الأعلى"، وهو يقف بثبات على مقدمة سفينة حربية وسط أمواج عاتية وعواصف رعدية. لكن التفصيل الأكثر إثارة للجدل، بحسب ما لاحظه مراقبون، هو ظهور زوارق حربية في الخلفية ترفع أعلاماً تحاكي علم إيران، مما دفع الكثيرين لربط المشهد باحتمالية وجود "رؤية عسكرية" مستقبلية تستهدف طهران.

لماذا إيران؟

ربط المحللون بين عبارة "كان الهدوء الذي يسبق العاصفة" (It Was The Calm Before the Storm) التي تصدرت الصورة، وبين النهج المتشدد الذي يتبناه ترامب تجاه الملف الإيراني. ويرى مغردون أن إعادة تدوير هذا الشعار في هذا التوقيت يحمل دلالتين:

- رسالة ردع: الإيحاء بأن عودة ترامب للمشهد السياسي تعني بالضرورة العودة إلى سياسة "الضغط الأقصى" والتلويح المباشر بالخيار العسكري.

- استعراض قيادة: محاولة من أنصاره لتصديره كقائد "حاسم" قادر على معالجة الملفات الأمنية المعقدة التي يزعمون أن الإدارة الحالية تتعامل معها بليونة.

قراءة في أبعاد المشهد

بينما يرى مؤيدو ترامب في هذه اللوحة الرقمية "وعداً" باستعادة الهيبة الأمريكية في المياه الدولية ومواجهة الخصوم الإقليميين بقوة، يصنفها خبراء في سياق "الحرب النفسية الرقمية". ويهدف هذا النوع من المحتوى البصري إلى مخاطبة القاعدة الشعبية القومية التي تطالب بمواقف أكثر حزماً تجاه التحركات الإيرانية في المنطقة.

توقيت حساس

يأتي انتشار هذه الصورة في وقت يشهد فيه الخطاب السياسي بين واشنطن وطهران تصعيداً ملحوظاً، مما منح "العاصفة" المذكورة في التغريدة بعداً إقليمياً يتجاوز الصراع الانتخابي الداخلي، ليضع ترامب —في مخيلة أنصاره— في قلب "غرفة عمليات" قادمة لإعادة صياغة موازين القوى.



