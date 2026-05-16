غداة مغادرة ترامب.. بوتين يزور بكين لتعميق "تحالف الضرورة" مع شي جين بينغ

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن الكرملين، اليوم السبت 16 ایار 2026، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري زيارة رسمية إلى بكين تستغرق يومين الأسبوع المقبل، يلتقي خلالها نظيره الصيني شي جين بينغ.

وأوضح الكرملين أن الزعيمين سيناقشان العلاقات الثنائية، والتعاون الاقتصادي، و"القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية". ومن المقرر أن تجري الزيارة يومي 19 و20 أيار الجاري، تزامناً مع الذكرى الخامسة والعشرين لمعاهدة الصداقة الصينية الروسية الموقعة عام 2001. وأشار البيان إلى أنه من المتوقع توقيع بيان مشترك "على أعلى مستوى"، بالإضافة إلى عدد من الوثائق الثنائية والحكومية والإدارية.

توقيت حساس

يأتي هذا الإعلان بعد أقل من 24 ساعة على اختتام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته الرسمية إلى الصين، والتي ناقش خلالها مع "شي" ملفات التجارة والحرب في إيران.

ورغم إشادة ترامب بنجاح زيارته وتأكيده أن المسؤولين الصينيين فتحوا آفاقاً جديدة للتعاون، إلا أن مراقبين أشاروا إلى غياب الاتفاقات الملموسة. وفي تصريح لشبكة "سي بي إس نيوز"، رأت ويندي كاتلر، المفاوضة السابقة في مكتب الممثل التجاري الأمريكي، أن ترامب وفريقه لم يحققوا نتائج جوهرية أو صفقات تجارية رائدة خلال الزيارة.

ملف تايوان والضغوط الداخلية

كما لا تزال التساؤلات تحيط بموقف واشنطن تجاه تايوان؛ إذ لم يتخذ ترامب بعد قراراً بشأن المضي قدماً في صفقة بيع أسلحة مؤجلة بقيمة 14 مليار دولار، كان الكونغرس قد وافق عليها في يناير/ كانون الثاني الماضي، رغم ضغوط قادة من كلا الحزبين لدعم أمن الجزيرة.

محور "بكين - موسكو"

في المقابل، تشهد العلاقات الصينية الروسية تعمقاً مستمراً، لاسيما منذ اندلاع الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا أوائل عام 2022، وما تبعه من عزلة دولية لموسكو جعلتها تعتمد بشكل متزايد على بكين كشريك تجاري رئيسي لمواجهة العقوبات الغربية.

وكان بوتين قد زار الصين في أيلول 2025، حيث وصفه شي جين بينغ بـ"الصديق القديم"، بينما خاطبه بوتين بلقب "الصديق العزيز". ومن المتوقع أن يتجدد اللقاء بين الزعيمين مرة أخرى في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، خلال قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المقرر عقدها في مدينة شنتشن الصينية.





المصدر: CBS