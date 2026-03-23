إسرائيل ترصد عملية إطلاق صواريخ إيرانية

أربيل (كوردستان24)- قال الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت صواريخ على إسرائيل في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن واشنطن أجرت محادثات مع مسؤول إيراني لم يسمّه، في تقارير نفتها طهران.

وقال الجيش إن أحدث وابل من الصواريخ الإيرانية أُطلق باتجاه شمال إسرائيل وإنه "يعمل على اعتراض التهديد".

من جهته، قال جهاز الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود الحمراء" إنه لم يتلق أي تقارير فورية عن وقوع إصابات عقب إطلاق الصواريخ، لكنه أرسل مسعفين إلى منطقة واحدة حيث وردت أنباء عن أضرار.

وبعد قرابة 20 دقيقة من إطلاق الإنذار بشأن الصواريخ، سمحت قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش السكان بمغادرة الملاجئ.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين أنّه تحدث الى الرئيس الأميركي، مشيرا إلى أنّ دونالد ترامب يعتقد أنّ المكاسب الأميركية الإسرائيلية في إيران يمكن تحويلها إلى اتفاق تفاوضي يحمي مصالح إسرائيل.

