استهداف قيادة الحشد الشعبي في محافظة الأنبار

منذ 11 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- قصفت طائرات حربية مقراً لقيادة الحشد الشعبي في محافظة الأنبار، ووفقاً لمعلومات مراسل (كوردستان 24)، فقد أسفر الهجوم عن مقتل عدد من قادة الحشد.

نُفذ الهجوم الجوي فجر اليوم الثلاثاء 24 آذار 2026، وإلى جانب مقتل عدد من القادة، نُقل آخرون جرحى إلى المستشفى، حيث وُصفت إصابات بعضهم بالخطيرة.

في غضون ذلك، تداولت مصادر إخبارية عراقية محلية أنباءً تفيد بمقتل "سعد دوّاي"، قائد عمليات الحشد في محافظة الأنبار، و"حيدر المعموري"، مدير أمن الحشد في القيادة ذاتها، إثر هذه الضربة الجوية.

من جانب آخر، أصدر المركز الإعلامي لهيئة الحشد الشعبي بياناً ذكر فيه أن قيادة عمليات الجزيرة تعرضت لقصف من قبل طائرات حربية أمريكية وإسرائيلية، مما أدى إلى إصابة اثنين من مقاتليهم.

وأوضح البيان أن الهجوم وقع في تمام الساعة 12:20 من فجر اليوم، واستهدف مقر قيادة عمليات الجزيرة في منطقة (جرف الصخر - السعيدات)، مشيراً إلى إصابة مقاتلين اثنين فقط من اللواء 47.