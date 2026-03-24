هيئة الحشد الشعبي تنعى قائد عمليات الأنبار و14 مقاتلاً قتلوا في استهداف جوي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- نعت هيئة الحشد الشعبي، في بيان رسمي، ثُلّةً من مقاتليها الأبطال الذين اقتلوا إثر هجوم لم يعرف طبيعته استهدف مقر عمليات الأنبار للحشد الشعبي.

وأكدت الهيئة في بيانها أن القافلة الجديدة من القتلى كان يتقدمها القائد (سعد دواي)، قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي، والذي قضى مع مجموعة من رفاقه أثناء أداء الواجب الوطني في الدفاع عن أمن العراق وسيادته.

وجاء في نص البيان: "لقد مضى هؤلاء الأبطال رجالاً كما عاشوا، ثابتين على طريق التضحية، وأوفياء للعهد الذي قطعوه على أنفسهم بالسير على درب الشهادة ذوداً عن العراق وشعبه الأبي".

وقد أعلنت الهيئة أسماء القتلى الـ14، وهم كل من:

1-محمد فاضل محمد

2-كرار حيدر شاغي

3-ضياء سالم موسى

4-جودت كاظم هلال

5-يوسف حسين قيصر

6-فيصل تركي جابر

7-أحمد محمد جسام

8-ضفار خضير شذر

9-أحمد حامد سعدون

10-زين العابدين عماد عبود

11-حسن محمد ثامر

12-حسين فاضل علي خان

13-إحسان سليم إسماعيل

14-هيثم محمد مطر



