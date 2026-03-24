استشهاد وإصابة 36 من "البيشمركة" في قصف باليستي إيراني استهدف مقار عسكرية بإقليم كوردستان

اربيل (كوردستان24) - أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء (24 آذار 2026)، عن استشهاد 6 من قوات البيشمركة وإصابة 30 آخرين، جراء هجومين منفصلين نفذتهما إيران باستخدام صواريخ باليستية استهدفت مواقع عسكرية تابعة للإقليم.

وأوضح بيان رسمي صادر عن الوزارة أن ستة صواريخ باليستية استهدفت فجر اليوم مقر اللواء السابع مشاة في "المحور الأول"، بالإضافة إلى موقع تابع للواء الخامس مشاة على حدود منطقة "سوران".

وأدانت الوزارة في بيانها الهجوم بشدة، واصفة إياه بأنه "انتهاك لمبادئ حسن الجوار والقيم الإنسانية"، كما أكدت احتفاظها بـ "الحق في الرد على أي اعتداء يستهدف أرض وشعب الإقليم".

وأشارت الوزارة إلى أن هذا التصعيد يتناقض مع "المواقف السلمية" التي ينتهجها إقليم كوردستان، داعية الحكومة الاتحادية في بغداد والمجتمع الدولي إلى عدم التزام الصمت واتخاذ إجراءات ملموسة لوضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة وإبعاد مخاطر الحرب والفوضى عن المنطقة.

وهذا النص البيان :

بيان صادر عن وزارة البيشمركة في إقليم كوردستان

في فجر هذا اليوم الموافق 24 آذار (مارس) 2026، وإثر هجومين منفصلين، تعرض مقر الفرقة السابعة/ مشاة المنطقة الأولى، وقوة من الفرقة الخامسة/ مشاة التابعة لقوات البيشمركة في حدود منطقة سوران، لهجومٍ غادرٍ ينضح بالخيانة نُفذ بـ(6) صواريخ باليستية إيرانية. إن هذا العمل العدواني، الذي يفتقر لأدنى القيم الإنسانية ومبادئ حُسن الجوار، أسفر عن استشهاد (6) من أبطال البيشمركة، وإصابة (30) آخرين بجروح.

وإذ نُعرب عن إدانتنا واستنكارنا الشديدين لهذا الهجوم ولكل الاعتداءات الإرهابية التي تُشن على إقليم كوردستان، فإننا نُجدد التأكيد على حقنا السيادي والمشروع في الرد الرادع على أي تجاوز أو عدوان يستهدف شعبنا وأرضنا.

لم نكن نتوقع، بأي حال من الأحوال، أن تُقابل المواقف السلمية لإقليم كوردستان بمثل هذا الرد الجبان، ولكننا نُدرك تماماً أن عمر الظلم والطغيان قصير، وأن إرادة السلام هي التي ستنتصر في المطاف الأخير.

وبينما نقدم خالص تعازينا وعظيم مواساتنا لعوائل وذوي شهدائنا الأبرار، والابتهال بالدعاء بالشفاء العاجل للجرحى، فإننا نجدد مطالبة جميع الأطراف بالنأي بإقليم كوردستان عن الحروب والفوضى. كما نُناشد الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي وسائر أصدقائنا بعدم التزام الصمت إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة، وضرورة وضع حدٍ رادعٍ لهذه التجاوزات المستهترة.

وزارة البيشمركة

حكومة إقليم كوردستان

24/3/2026