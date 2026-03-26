وزارة الكهرباء تعلن تراجع إمدادات الغاز للمحطات بسبب "خلل فني" وتؤكد العمل على معالجته

منذ 52 دقيقة

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم، عن حدوث انخفاض في كميات الغاز المجهز لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، عازيةً ذلك إلى وجود خلل فني طارئ أدى إلى تأثر مستويات الإنتاج.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن هذا الانخفاض في إمدادات الغاز ناتج عن عارض فني، مشيرة إلى أن هذه الحالة "مؤقتة" ولن تستمر طويلاً.

وأكد البيان أن كافة الجهات المعنية والفرق الفنية المختصة باشرت العمل بشكل فوري لتشخيص العطل وإصلاحه، لضمان استئناف ضخ الغاز إلى محطات التوليد بكامل طاقته المعهودة وإعادة استقرار تجهيز الطاقة الكهربائية في أسرع وقت ممكن.

ودعت الوزارة المواطنين إلى تفهم هذا الموقف الفني الخارج عن الإرادة، مؤكدة التزامها بمواصلة الجهود لتجاوز الأزمة الفنية وتأمين ساعات التجهيز المعتادة للمشتركين.