ترامب: مفاوضات إيران مستمرة.. وسنحصل على ما تريده "بطريقة أو بأخرى"

منذ 44 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس 21 ایار/مایو 2026، إن المفاوضات مع إيران لا تزال مستمرة، مؤكداً في الوقت نفسه أن بلاده لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي "في أي اتفاق محتمل".

وأضاف الرئيس الأميركي في تصريحات للصحافيين من البيت الأبيض، أن النزاع القائم مع إيران "سينتهي قريباً جداً"، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستحصل على ما تريده "بطريقة أو بأخرى".

كما قال إن الولايات المتحدة تواصل فرض ضغوط قوية على طهران، مشيراً إلى أن البحرية الأميركية تنفذ ما وصفه ب"الحصار بقوة" على طهران، وأن واشنطن "تتحكم بالفعل بمضيق هرمز من خلال حصار فولاذي".

كما أوضح ترامب أن واشنطن لا تريد بقاء اليورانيوم المخصب داخل إيران، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستعمل على تدمير مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني فور الحصول عليه.

وفي ملف الملاحة البحرية، شدد ترامب على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة التجارة الدولية "من دون رسوم أو قيود".

تأتي هذه التصريحات وسط استمرار الجهود الدبلوماسية المرتبطة بالملف النووي الإيراني، فقد أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في وقت سابق اليوم عن أمله في أن تفضي الوساطة الباكستانية إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على إنهاء الحرب، وقال "أعتقد أن الباكستانيين سيتجهون إلى طهران اليوم، لذا آمل في أن يدفع ذلك هذا الأمر (المباحثات) قدما بشكل إضافي".

وتنتظر طهران زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، ضمن مساعي الوساطة التي تقودها إسلام آباد، في وقت تدرس طهران اقتراحا أميركيا لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 شباط/فبراير الماضي.



المصدر: وکالات