الزيدي يوجه بتحقيق رفيع في الهجمات على السعودية والإمارات

منذ 11 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن علي فالح الزيدي، اليوم، عن اتخاذ العراق إجراءات أمنية ودبلوماسية عاجلة في أعقاب الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً رفض بغداد القاطع لتحويل الأراضي العراقية إلى ساحة للصراعات الإقليمية.

لجنة تحقيق رفيعة المستوى

وفي تدوينة عبر حسابه الرسمي، أدان الزيدي بشدة ما وصفه بـ"العمل الإجرامي" الذي استهدف الدولتين الشقيقتين، كاشفاً عن صدور توجيهات رسمية لكشف ملابسات هذه الاعتداءات. وأوضح الزيدي أنه جرى تشكيل لجنة تحقيقية رفيعة المستوى في أول اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لمتابعة خيوط هذه الهجمات وتحديد المتورطين.

دعوة للتعاون الأمني المشترك

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والتعاون الإقليمي، أكد الزيدي على أهمية أن يكون التحقيق "مشتركاً" مع الأشقاء في السعودية والإمارات. وشدد على ضرورة الاطلاع المباشر على جميع الأدلة والقرائن التي قد تثبت استخدام الأراضي العراقية في تنفيذ هذه الاعتداءات، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية الرادعة بحق أي جهة يثبت تورطها.

سيادة العراق خط أحمر

وجدد الزيدي موقف العراق الثابت برفض اتخاذ "أرض العراق وسماؤه منطلقاً للاعتداء على الدول الشقيقة والصديقة"، مشدداً على أن الرؤية الوطنية تسعى لأن يكون العراق "منطقة التقاء للمصالح المشتركة" لا منطلقاً للتهديدات.

تأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه بغداد إلى تعزيز علاقاتها مع عمقها العربي وضمان أمن واستقرار المنطقة، من خلال منع الجماعات الخارجة عن القانون من استغلال السيادة العراقية لتنفيذ أجندات تضر بمصالح البلاد وعلاقاتها الدولية.