حكومة إقليم كوردستان تعيد أكثر من 8.7 مليار دينار للمواطنين

اربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان عن إعادة أكثر من 8.7 مليار دينار لمشتركي المنازل في فواتير الكهرباء، وذلك ضمن إطار المبادرة التي أُعلن عنها الشهر الماضي لتقديم دعم بنسبة 20% على جميع المدفوعات التي تتم عبر منصة الدفع الرقمي التابعة لحكومة إقليم كوردستان (E-bill).

وقد استفاد غالبية المشتركين المنزليين المشمولين بهذا الدعم من فاتورة كهرباء شهر شباط/فبراير. كما سيستفيد قسم آخر من المشتركين من هذا الدعم في فواتير الأشهر المقبلة.

وتطمئن حكومة إقليم كوردستان جميع المشتركين المنزليين بأن كامل مبلغ هذا الدعم سيتم تنفيذه وتطبيقه.

الجدول الأول: البيانات المتعلقة بالدعم بنسبة 20% في كوردستان

إجمالي المبلغ المسترد للمشتركين المنزليين من قبل حكومة إقليم كوردستان: 8.73 مليار دينار.

عدد المشتركين المستفيدين من دعم الـ 20%: 218,095 مشتركاً.

متوسط المبلغ المسترد للمشتركين المنزليين: 40,000 دينار.

عدد المشتركين الذين أصبحت فواتيرهم (0) نتيجة الاستفادة من دعم الـ 20%: 15,507 مشتركاً.

وحتى اليوم، تم توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة لنحو 4.5 مليون مواطن، أي ما يعادل أكثر من 70% من مواطني كوردستان، وذلك من خلال "مشروع روناكي".

ووفقاً للأسعار الجديدة، فإن 80% من المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود، يدفعون مبالغ أقل مقارنة بما كانوا يدفعونه سابقاً مقابل كهرباء المولدات والكهرباء الوطنية.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2024، أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، عن "مشروع روناكي" بهدف إيصال الكهرباء على مدار 24 ساعة لجميع المنازل والمصالح التجارية بحلول نهاية عام 2026. وفي أيار/مايو الماضي، وافق مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان بالإجماع على قرار المصادقة على المشروع.

سيوفر مشروع "روناكي" الكهرباء على مدار 24 ساعة لعموم إقليم كوردستان بحلول نهاية عام 2026. وفي الوقت الحالي، تم تأمين الكهرباء على مدار الساعة في مراكز جميع المدن.