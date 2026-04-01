مايلز كاغينز لكوردستان 24: على واشنطن تزويد إقليم كوردستان بمنظومات مضادة للمسيرات والصواريخ

أربيل (كوردستان 24 )- أعلن المتحدث باسم رابطة صناعة النفط في كوردستان (أبيكور)، مايلز كاغينز، أن إقليم كوردستان تعرض لأكثر من 500 هجوم صاروخي وبطائرات مسيرة منذ بدء الصراع الحالي، مؤكداً أن الجماعات المسلحة تسعى لتقويض التقدم في الإقليم، مما يستوجب على الولايات المتحدة تزويد قوات البيشمركة بمنظومات دفاع جوي بشكل مباشر وعملي.

وفي تصريح لشبكة "كوردستان 24"، اليوم الأربعاء 1 نيسان 2026، قال كاغينز، الذي شغل سابقاً منصب المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش: "لقد استُهدف الإقليم أكثر من 500 مرة، وهذه الهجمات لم تقتصر على القواعد العسكرية فحسب، بل طالت المدنيين، والبنية التحتية الاقتصادية، ومنازل المواطنين، وهو ما توثقه بوضوح الصور والمشاهد التي تعرضها كوردستان 24 للدمار الناتج عن تلك الهجمات".

وأوضح كاغينز أن الدافع الرئيسي لهذه الهجمات هو "عدم قدرة الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون على رؤية التطور والاستقرار الذي ينعم به إقليم كوردستان"، وأضاف: "مثلما حمى الشعب الكوردي وقوات البيشمركة الأمريكيين في الماضي وكانوا شريكاً مخلصاً، فقد حان الوقت الآن لتقوم أمريكا بالأمر ذاته وتدعم البيشمركة لتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم وحماية سماء بلادهم".

وبشأن الدعم العسكري المطلوب، دعا المتحدث باسم "أبيكور" واشنطن إلى تزويد الإقليم مباشرة بمنظومات مضادة للطائرات المسيرة والصواريخ، مشيراً إلى وجود تشريع في عام 2024 كلف البنتاغون بدراسة توفير منظومات دفاع جوي للعراق وإقليم كوردستان. وقال في هذا الصدد: "رغم أنني لم أطلع على التقرير النهائي ولا أعلم ما آلت إليه الأمور في الانتقال بين إدارتي بايدن وترامب، إلا أن الوقت قد حان لتتخذ أمريكا خطوات جدية وتقدم الأسلحة والتكنولوجيا اللازمة للبيشمركة لسحق هذه الطائرات المسيرة".

تأتي تصريحات كاغينز في وقت يواجه فيه إقليم كوردستان موجة مكثفة من الهجمات بالمسيرات، تسببت في أضرار مادية بمناطق مدنية وأثارت قلقاً واسعاً لدى المجتمع الدولي.