3 مصادر أميركية تؤكد إسقاط مقاتلة للجيش الأميركي في إيران

2026-04-03 19:36

أربيل (كوردستان 24)- أفادت 3 مصادر أمريكية، الجمعة، بأن طائرة مقاتلة أمريكية قد أسقطت فوق الأراضي الإيرانية، مؤكدة بذلك ما نشرته وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية.

وقالت المصادر إن القوات الأمريكية بدأت عمليات بحث وإنقاذ.

ويبدو أن لقطات لعمليات الإنقاذ المحتملة تم تصويرها في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وقامت شبكة CNN بتحديد موقعه الجغرافي.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية الرسمية للأنباء أن البحث عن أي من أفراد الطاقم المفقودين "لم يُسفر حتى الآن عن أي نتائج".

وفي سياق منفصل، ذكرت قناة "فارس نيوز" الإيرانية أن أحد المذيعين أعلن عن مكافأة لمن يُلقي القبض على "طيار أو طيارين من العدو".

ولم يتضح على الفور المكان الذي سقطت فيه الطائرة الأمريكية في إيران. ولم يعلق الجيش الأمريكي والبيت الأبيض على الوضع أو على حالة الطيارين.

وأظهر مقطع فيديو، حددته شبكة CNN موقعه الجغرافي، عدة طائرات عسكرية تحلق على ارتفاع منخفض فوق محافظة خوزستان وسط إيران.

وفي الفيديو، يمكن رؤية طائرة واحدة تحلق على ارتفاع منخفض فوق سطح الأرض، بينما تتبعها مروحيتان بمسافة قريبة، وهو تشكيل يتوافق مع عملية تزويد بالوقود جوا.

وقد تم التقاط الفيديو على جسر فوق نهر كارون، الذي يقع على بعد حوالي 470 كيلومترا جنوب طهران.

ويعتبر هذا الحادث أول إسقاط لطائرة أمريكية فوق إيران خلال النزاع.

وفي بداية الحرب، أسقطت الدفاعات الجوية الكويتية عن طريق الخطأ 3 طائرات مقاتلة من طراز F-15 بنيران صديقة.

المصدر: CNN