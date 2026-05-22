بحرية الحرس الثوري الإيراني تكشف تفاصيل مراقبتها لمضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- كشفت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن تفاصيل عمليات المراقبة التي تجريها في مضيق هرمز، معلنةً أن 35 ناقلة نفط وسفينة تجارية قد عبرت المضيق خلال الـ 24 ساعة الماضية بالتنسيق الكامل معها.

وأوضحت البحرية في بيان لها، أن هذا العبور جاء في إطار الالتزام بالحدود الرسمية التي حددتها إدارة هذه القوات للإشراف على الحركة الملاحية في المضيق.

وفي سياق متصل، حددت مؤسسة إدارة الممرات المائية في الخليج الحدود الرسمية لنطاق المراقبة والإدارة في مضيق هرمز وفقاً للآتي:

من جهة الشرق: الخط الواصل بين "جبل مبارك" في إيران وجنوب "الفجيرة" في دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جهة الغرب: الخط الواصل بين نهاية "جزيرة قشم" في إيران وإمارة "أم القيوين" في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي هذا الإعلان للتأكيد على الدور الرقابي الذي تمارسه بحرية الحرس الثوري في تأمين وإدارة الممر المائي الاستراتيجي، وضمان التنسيق مع السفن العابرة ضمن النطاق الجغرافي المحدد.