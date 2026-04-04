5 قتلى في ضربات إسرائيلية أميركية على موقع للصناعات البتروكيميائية في إيران

قُتل خمسة أشخاص وجُرح 170 آخرون في ضربات إسرائيلية أميركية على موقع للصناعات البتروكيميائية في جنوب غرب إيران، بحسب ما أعلن مسؤول إيراني كبير السبت4 نیسان/ابریل 2026.

ونقلت وكالة إسنا عن نائب محافظ خوزستان ولي الله حياتي قوله إنّ "خمسة أشخاص استشهدوا في أعقاب هجوم الأعداء الأميركيين الصهيونيين على شركات تقع في المنطقة الاقتصادية الخاصة للبتروكيميائيات في ماهشهر" في محافظة خوزستان، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن هوية الضحايا.

كما نقلت وكالة "إرنا" عن المسؤول نفسه أن 170 شخصا أصيبوا بجروح في الهجوم، لكنهم تلقوا علاجا طبيا من دون أن يُنقلوا إلى مستشفيات.

وفي وقت سابق، نقلت وكالات أنباء إيرانية عن حياتي قوله إن الضربات استهدفت ثلاث شركات في المنطقة.



المصدر: الوکالات الایرانیة