الفيضانات تخلِّف 24 قتيلاً خلال يومين في أفغانستان

أربيل (كوردستان 24)- قضى 24 شخصا على الأقل في أفغانستان جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، وفق ما أفاد مسؤولون إقليميون وهيئة إدارة الكوارث الجمعة.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لقي 15 شخصا حتفهم في ولاية بغلان (شمال)، واثنان في ولاية بدخشان (شمال شرق)، وواحد في ولاية وردك (وسط) بسبب الفيضانات.

وقال فاروق أخبلواك المتحدث باسم محافظ ولاية بغلان "قضى خمسة عشر شخصا وأصيب العشرات بسبب الفيضانات"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأفاد مسؤول محلي في ولاية بدخشان بأن "شخصين لقيا مصرعهما، وأُبلغ عن فقدان اثنين آخرين، ودُمر أكثر من 100 مبنى سكني".

تشهد أفغانستان أمطارا غزيرة منذ الأربعاء، ما تسبب في فيضانات في محافظات عدة.

وقضى ستة أشخاص في محافظات مختلفة الخميس.

وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان محمد يوسف حماد الخميس "في الساعات الأربع والعشرين الماضية... لقي ستة أشخاص حتفهم وأصيب أحد عشر آخرون".

وشهدت أفغانستان أحوال جوية قاسية منذ أواخر آذار/مارس، ما أدى إلى فيضانات وانهيارات أرضية ألحقت أيضا أضرارا بالمنازل والمحاصيل.

ولقي ما لا يقل عن 148 شخصا حتفهم وأصيب 137 آخرون في نيسان/أبريل في أفغانستان بسبب الأمطار والفيضانات.

أفغانستان، إحدى أفقر دول العالم، معرضة بشكل خاص لعواقب تغير المناخ الذي يقول الخبراء إنه يجعل الظواهر الجوية المتطرفة أكثر تواترا.