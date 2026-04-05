مسؤول إيراني رفيع يهدد بإغلاق مضيق باب المندب

أربيل (كوردستان 24)- حذر وزير خارجية سابق و مستشار للمرشد الاعلی، اليوم الأحد 5 نیسان/ابریل 2026، من أن "جبهة المقاومة" قد تستهدف مضيق باب المندب قبالة البحر الأحمر، والذي يمر عبره عادةً نحو 12% من التجارة العالمية.

وقال علي أكبر ولايتي على مواقع التواصل الاجتماعي: "إذا فكر البيت الأبيض في تكرار أخطائه الفادحة، فسيدرك سريعًا أن تدفق الطاقة والتجارة العالميين يمكن تعطيله بإشارة واحدة"، ملمحًا إلى إمكانية إغلاق هذا الممر المائي الحيوي في حال تصعيد الولايات المتحدة لهجماتها.

وتقود إيران ما يُسمى "محور المقاومة"، الذي يضم جماعات مسلحة في لبنان والعراق واليمن، حيث سبق أن قطع الحوثيون حركة المرور عبر باب المندب بشن هجمات على السفن.

وقد أوقفت إيران فعليًا حركة الشحن عبر مضيق هرمز خلال النزاع، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا.



