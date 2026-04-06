واشنطن تلقت اقتراحا لوقف النار مع إيران لمدة 45 يوما لكن ترامب "لم يصادق عليه"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكد البيت الأبيض الیوم الاثنين 6 نیسان/ ابریل 2026، أن الولايات المتحدة تنظر في مقترح طرحه الوسطاء لوقف إطلاق النار مع إيران لمدة 45 يوما، الا أن الرئيس دونالد ترامب "لم يصادق عليه" ويمضي في الحرب المشتركة مع إسرائيل على الجمهورية الإسلامية.

وأفادت وسائل إعلام أميركية الاثنين، بأن الأطراف الوسيطة بين طهران وواشنطن، وهي باكستان وتركيا ومصر، تقدمت بهذا المقترح. وتعقيبا على ذلك، أكد مسؤول في البيت الأبيض أن المقترح "هو واحدة من أفكار عدة مطروحة، والرئيس لم يصادق عليه. عملية الغضب الملحمي تتواصل".

وذكّر المسؤول بأن ترامب سيعقد مؤتمرا صحافيا عند الساعة الأولى بعد ظهر الاثنين (17,00 ت غ)، وسيتحدث خلاله عن الحرب المتواصلة منذ أكثر من شهر.





المصدر: فرانس برس