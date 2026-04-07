إغلاق جسر الملك فهد، الذي يربط السعودية بمملكة البحرين، بسبب تهديدات إيرانية

منذ 22 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أُغلق جسر الملك فهد، الجسر الرئيسي الذي يربط السعودية بمملكة البحرين، فجر الثلاثاء، بسبب تهديدات بهجمات إيرانية.

وأعلنت هيئة جسر الملك فهد عن ذلك في منشور على موقع X.

وقالت الهيئة إن حركة المركبات "عُلّقت كإجراء احترازي" تحسباً لهجمات إيرانية تستهدف المنطقة الشرقية في السعودية.

ويُعدّ هذا الجسر، الذي يبلغ طوله 25 كيلومتراً (15.5 ميلاً)، الرابط البري الوحيد بين البحرين، مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، وشبه الجزيرة العربية.

وبينما لم يُصدر أي تهديد رسمي ضد جسر الملك فهد، إلا أن بعض المتشددين في إيران باتوا يعتبرونه هدفاً محتملاً.

ومن المرجح أن يتفاقم هذا الخطر إذا نفّذ ترامب تهديداته بضرب جسور في إيران.