الجيش الإسرائيلي يحث الإيرانيين على الابتعاد عن القطارات والسكك الحديدية

أربيل (كوردستان24)-أصدر جيش الإسرائيلي الیوم الثلاثاء 7نیسان/ابریل 2026، تحذيراً عاجلاً للإيرانيين بعدم استخدام القطارات والابتعاد عن خطوط السكك الحديدية خلال الساعات الـ 12 القادمة.

وجاء في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي: "أيها المواطنون الأعزاء، حرصاً على سلامتكم، نرجو منكم الامتناع عن استخدام القطارات والسفر بها في جميع أنحاء إيران من هذه اللحظة وحتى الساعة 9:00 مساءً بتوقيت إيران".

وأضاف البيان: "إن وجودكم في القطارات وبالقرب من خطوط السكك الحديدية يُعرّض حياتكم للخطر".

ونشر الجيش الإسرائيلي هذا التحذير عبر حسابه باللغة الفارسية على منصة X، المحجوبة في إيران، شأنها شأن معظم مواقع الإنترنت الغربية.

وينتهي التحذير الإسرائيلي قبل ست ساعات ونصف من الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران لإعادة فتح مضيق هرمز، والمقرر الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.

وقد هدد ترامب بتدمير البنية التحتية المدنية الإيرانية، بما في ذلك الجسور ومحطات توليد الطاقة، في حال عدم امتثالها.

قد يُعتبر استهداف البنية التحتية المدنية الحيوية جريمة حرب. وقد أعلن ترامب، ثم عدّل، مواعيد فتح المضيق عدة مرات.





المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة