بزشكيان يعلن "التعبئة الكبرى": 14 مليون إيراني مستعدون للتضحية دفاعاً عن البلاد

أربيل (كوردستان24)- وسط تصاعد القرع لطبول الحرب في المنطقة، أطلق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان نداءً وطنياً عبر حسابه الرسمي، كشف فيه عن حجم الاستعداد الشعبي لمواجهة التهديدات الخارجية التي تواجهها الجمهورية الإسلامية.

وفي تغريدة نُشرت اليوم، 7 نيسان/أبريل 2026، أكد بزشكيان أن "أكثر من 14 مليون إيراني غيور" أعلنوا حتى هذه اللحظة استعدادهم الكامل لبذل أرواحهم فداءً للدفاع عن تراب إيران.

رسالة شخصية وتعهد بالفداء



ولم يكتفِ الرئيس الإيراني بنقل أرقام المتطوعين، بل أضفى طابعاً شخصياً وعاطفياً على رسالته، حيث قال: "أنا أيضاً كنتُ وما زلتُ وسأبقى فداءً لإيران"، مذيلاً تغريدته بوسم (هاشتاج) #جان_فدا (فداء الروح)، في إشارة واضحة إلى استعداده لقيادة الجبهة الداخلية في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.

دلالات التوقيت

يأتي تصريح بزشكيان في وقت حساس جداً، حيث تتردد أنباء عن غياب المرشد الأعلى الجديد عن المشهد بسبب إصابته، ما يجعل تصدر الرئيس للمشهد الإعلامي والسياسي بهذا الخطاب التعبوي محاولة لرفع الروح المعنوية وتأكيد تماسك الدولة الإيرانية أمام ما تصفه بـ"العدوان".

ويرى مراقبون أن هذا الإعلان عن وصول عدد المتطوعين إلى 14 مليوناً يهدف إلى إرسال رسالة ردع واضحة للقوى الإقليمية والدولية بأن أي غزو بري أو استهداف للعمق الإيراني سيواجه بمقاومة شعبية غير مسبوقة.



