غارة جوية تستهدف محافظة البرز الإيرانية وتخلف 18 قتيلاً وعشرات الجرحى

أربيل (كوردستان24)- أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الثلاثاء 7 نیسان/ابریل 2026، بمقتل 18 شخصاً على الأقل في غارة جوية عنيفة استهدفت مواقع في محافظة البرز، الواقعة شمال غرب العاصمة طهران.

ونقلت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية عن مصادر طبية، أن الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة 24 شخصاً آخرين بجروح متفاوتة، جرى نقلهم إلى المستشفيات القريبة في مدينة كرج (مركز المحافظة).

ولم ترد حتى الآن معلومات رسمية دقيقة حول طبيعة الموقع المستهدف، فيما إذا كان منشأة عسكرية أو حيوية، وسط تعتيم أمني تفرضه السلطات في مكان الحادث.

وتأتي هذه الغارة في إطار موجة من القصف الجوي المكثف الذي تتعرض له إيران، حيث شملت الضربات السابقة أهدافاً في العاصمة طهران ومحيطها، بما في ذلك ما يُعتقد أنها مستودعات أسلحة استراتيجية مخبأة في المناطق الجبلية، بالإضافة إلى أضرار طالت أحياءً سكنية.

وتشن إسرائيل منذ فترة حملة جوية واسعة النطاق تستهدف تقويض القدرات العسكرية الإيرانية، وهي الحملة التي أدت إلى مقتل عدد من كبار المسؤولين في القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، مما زاد من حدة التوتر في المنطقة ودفعها نحو حافة مواجهة شاملة.