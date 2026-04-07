الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق "الوعد الصادق 4" ويحذّر شركاء واشنطن بحرمانهم من الطاقة.

أربيل (كوردستان24)- أعلن الإيراني، اليوم، عن إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق أطلق عليها اسم "الموجة 99" ضمن سلسلة عمليات "الوعد الصادق 4"، استهدفت منشآت حيوية ومصالح أمريكية في منطقة الخليج والمحيط الهندي، بالإضافة إلى أهداف داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تفاصيل الأهداف والمنشآت المستهدفة

وجاء في بيان صادر عن العلاقات العامة للحرس الثوري، أن العملية نُفذت باستخدام صواريخ بالستية وكروز وطائرات مسيرة تهاجمية، رداً على ما وصفه بـ"تجاوزات العدو" واستهداف منشآت بتروكيماوية في منطقة "عسلویه" الإيرانية.

وأوضح البيان أن الضربات شملت مجمعات بتروكيماوية كبرى تابعة لشركات أمريكية في المملكة العربية السعودية، من بينها مجمع "سادرا"، "إكسون موبيل"، و"داو كيميكال" في منطقة الجبيل، ومجمع "شيفرون فيليبس" في الجعيمة. كما أعلن الحرس الثوري عن استهداف سفينة حاويات قال إنها تابعة لإسرائيل قبالة ميناء "خورفكان" الإماراتي، متهماً إياها بنقل معدات عسكرية براً لتجاوز مضيق هرمز.

استهداف القطع البحرية والقيادة

وعلى الصعيد البحري، أفاد البيان باستهداف موقع مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية "CVN 72" في أعماق المحيط الهندي بواسطة صواريخ كروز بحرية بعيدة المدى. كما أشار إلى توجيه ضربات لمراكز تجمع القوات ومنشآت التحكم والقيادة في الداخل الإسرائيلي.

تحذيرات إقليمية ودولية غير مسبوقة

تضمن البيان رسائل تحذيرية شديدة اللهجة للمجتمع الدولي وشركاء الولايات المتحدة في المنطقة؛ حيث هدد الحرس الثوري بـ"حرمان أمريكا وحلفائها من نفط وغاز المنطقة لسنوات طويلة" في حال استمرار التصعيد ضد البنية التحتية الإيرانية.

وشددت القيادة في بيانها على أن "ضبط النفس" الذي مارسته طهران تجاه دول الجوار "بناءً على حسن الجوار" قد انتهى، وأن أي تجاوز للخطوط الحمراء من قبل القوات الأمريكية سيواجه برد يتجاوز النطاق الإقليمي.

واختتم البيان بالتأكيد على أن إيران لا تسعى للبدء باستهداف أهداف مدنية، لكنها لن تتردد في "الرد بالمثل" على أي هجوم يطال منشآتها غير العسكرية، محملاً القيادة الأمريكية مسؤولية التبعات الناتجة عن انحيازها الكامل للجانب الإسرائيلي.

المصدر: وکالة تسنیم الایرانیة