حكومة إقليم كوردستان تُسلّم رسالة احتجاج إلى القنصلية الإيرانية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، تسليم مذكرة احتجاج رسمية إلى القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أربيل، تعبيراً عن رفضها واستيائها من تصريحات أخيرة.

يأتي هذا الإجراء عقب سلسلة من التصريحات والتهديدات التي أطلقها القنصل العام الإيراني في السليمانية، والتي استهدفت مواطني الإقليم والكيان الدستوري والسياسي لإقليم كوردستان.

وأعربت حكومة الإقليم في مذكرة الاحتجاج عن قلقها العميق إزاء استخدام لغة التهديد، مؤكدة أن مثل هذه المواقف لا تخدم العلاقات الدبلوماسية المتبادلة ولا تنسجم مع مبادئ حسن الجوار.