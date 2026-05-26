تراجع سعر النفط الخام الأميركي بأكثر من 5% رغم الضربات الأميركية الجديدة ضد إيران

أربيل (كوردستان24)- تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط، المعيار الأميركي للنفط، بأكثر من 5% الثلاثاء، على الرغم من شن القوات الأميركية ضربات جديدة ضد مواقع إطلاق صواريخ في جنوب إيران.

وقرابة الساعة 00,30 بتوقيت غرينتش، سجل سعر خام غرب تكساس الوسيط انخفاضا بنسبة 5,46 بالمئة، ليصل سعر البرميل إلى 91.33 دولارا.

ومع ذلك، فقد ارتفع سعر خام برنت بنسبة 1,6% ليصل إلى 97,68 دولارا للبرميل.

وهبطت أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار الاثنين مع ارتفاع توقعات المستثمرين بإعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بعد ظهور مؤشرات على أن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى تفاهم.

لكن مع وصول كبار المفاوضين الإيرانيين إلى الدوحة لإجراء محادثات، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها هاجمت مواقع إطلاق صواريخ في جنوب إيران وقوارب تحاول زرع ألغام، ما يشكل تهديدا لوقف إطلاق النار الهش الذي دخل حيز التنفيذ في 8 نيسان/أبريل.

