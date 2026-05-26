روبيو: الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتوسط بشأن أوكرانيا بعد الضربات الروسية

أربيل (كوردستان24)- أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لا تزال على استعداد للتوسط في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وذلك عقب الهجوم الكبير الذي شنته روسيا على كييف.

وقال روبيو بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف "في كل مرة ترون فيه هذه الضربات الكبيرة من اي من الطرفين، هذا تذكير بأن هذه الحرب المروعة طالت أكثر من الحرب العالمية الثانية، ويجب أن تنتهي".

أضاف روبيو للصحفيين خلال زيارة رسمية للهند "الولايات المتحدة على أهبة الجاهزية والاستعداد لتقديم كل ما في وسعها للمساعدة في تسهيل إنهاء هذه الحرب، ونأمل أن تتاح الفرصة في وقت ما".

وأعلنت روسيا الاثنين أنها تخطط لتوجيه المزيد من الضربات ضد مراكز صنع القرار والقيادة في كسسف، بعد أن أطلقت عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ على أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف حثّ الولايات المتحدة على إجلاء دبلوماسييها من سفارتها في كييف.

وأوضح روبيو للصحفيين أن روسيا "أرسلت إشعارا إلى جميع السفارات"، وليس فقط إلى السفارة الأميركية.

