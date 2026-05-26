الخارجية العراقية: أمن واستقرار دول الخليج يُعدّ جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي

أربيل (كوردستان24)- هنأت وزارة الخارجية العراقية، الإثنين، دول مجلس التعاون الخليجي لمناسبة ذكرى تأسيس المجلس، فيما أكدت أن أمن واستقرار دول الخليج العربية يُعدّ جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية في بيان أن "وزارة الخارجية في جمهورية العراق تُعرب عن خالص تهانيها إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لتأسيس المجلس، التي توافق الخامس والعشرين من مايو/آيار، مشيدةً بدوره في تعزيز التعاون والتكامل وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكدت الوزارة، بحسب البيان، أن "أمن واستقرار دول الخليج العربية يُعدّ جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، وأن العراق ينظر إلى أمن الخليج بوصفه امتداداً لأمنه الوطني والقومي".

وجددت الوزارة موقف العراق الداعم لتعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك مع دول الخليج العربية، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي وتحقيق التنمية المشتركة، مؤكدةً أهمية تغليب لغة الحوار والتفاهم في معالجة مختلف القضايا والتحديات بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.