وفد كتلة الديمقراطي الكوردستاني يبحث مع عمار الحكيم الهجمات الأخيرة على إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- التقى وفد من كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي برئاسة شاخوان عبد الله، اليوم الثلاثاء، رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم في بغداد، لبحث مستجدات الأوضاع على الساحتين الوطنية والإقليمية.

ووفق بيانٍ لكتلة الكوردستاني، تصدر ملف الهجمات الأخيرة التي استهدفت مناطق في إقليم كوردستان جدول أعمال اللقاء، حيث بحث الجانبان تداعيات هذه الاعتداءات وما سفرت عنه من ضحايا وإصابات في صفوف المدنيين.

وأكد الطرفان على ضرورة اتخاذ إجراءات تحد من هذه الهجمات حمايةً لأرواح المواطنين وضماناً لسيادة البلاد.

كما شهد الاجتماع استعراضاً لآخر التطورات السياسية في العراق والمنطقة، مع التأكيد على أهمية اعتماد لغة الحوار وتعزيز ركائز الاستقرار لمواجهة التحديات الراهنة.

وفيما يأتي نص البيان:

تصدر ملف استمرار الاعتداءات السافرة التي تستهدف إقليم كوردستان، وما أسفرت عنه من ارتقاء شهداء وإصابة عدد من المواطنين المدنيين، جدول أعمال زيارة وفد كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة الدكتور شاخەوان عبدالله، رئيس الكتلة، إلى سماحة السيد عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني.

وخلال اللقاء، الذي حضره أعضاء الكتلة، جرى التباحث بشكل معمق في تداعيات هذه الهجمات غير المبررة وضرورة وضع حد لها حمايةً لأرواح المواطنين وسيادة البلاد، كما استعرض الجانبان آخر المستجدات السياسية والتطورات الراهنة في العراق والمنطقة، مؤكدين على أهمية الحوار وتعزيز الاستقرار لمواجهة التحديات القائمة.

كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني

مجلس النواب العراقي

7 نيسان 2026