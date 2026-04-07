الداخلية الكويتية تعلن إجراءات احترازية وتدعو للالتزام بالمنازل حتى فجر الأربعاء

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، البيان رقم (18) الذي دعت فيه المواطنين والمقيمين إلى ضرورة البقاء في المنازل وتجنب الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشرة منتصف ليلة الثلاثاء (7 أبريل) وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غدٍ الأربعاء (8 أبريل).

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي كتدبير احترازي في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة، وحرصاً على أمن المجتمع وسلامة الأفراد، بما يتيح للجهات الأمنية والمعنية أداء مهامها ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات بكفاءة عالية.

وشددت الوزارة في بيانها على أن هذه الخطوة تهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار العام، مهيبة بالجميع ضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة والتعاون التام مع الجهات المختصة خلال هذه الفترة لضمان سلامة الجميع.