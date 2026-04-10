الرئيس مسعود بارزاني: نرفض انتخاب رئيس الجمهورية قبل الاتفاق على رئيس الوزراء
أربيل (كوردستان24)- أكد الرئيس مسعود بارزاني، اليوم، موقفاً حازماً تجاه تطورات العملية السياسية في العراق، رافضاً محاولات بعض أطراف "الإطار التنسيقي" المضي في انتخاب رئيس الجمهورية بمعزل عن حسم ملف مرشح رئاسة الوزراء.
وقال الرئيس بارزاني في بيان له اليوم الجمعة عبر منصة إكس، إن الإصرار على تقديم ملف على آخر في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن رئاسة الحكومة "أمر غير مقبول".
وشدد الرئيس بارزاني على ضرورة حسم الملفين بشكل "متزامن" كشرط أساسي للمضي في أي استحقاق دستوري، مؤكداً أن هذا المسار هو الضمانة الوحيدة لضمان حضور ومشاركة جميع القوى السياسية في الجلسة المقبلة لمجلس النواب، وتحقيق التوازن المطلوب في إدارة الدولة.
إن إصرار بعض أطراف الإطار التنسيقي على المضي في انتخاب رئيس الجمهورية، مقابل استمرار البعض في عدم حسم مرشح رئاسة مجلس الوزراء، يُعدّ أمراً غير مقبول. ونؤكد بشكل قاطع عدم المضي بأي استحقاق دستوري قبل حسم هذا الملف بالتزامن، بما يكفل حضور ومشاركة جميع الأطراف في الجلسة المقبلة…— Masoud Barzani (@masoud_barzani) April 10, 2026