دهوك تتأهب لموسم حصاد استثنائي: توقعات بإنتاج 700 ألف طن من القمح

أربيل (كوردستان24)- مع اقتراب انطلاق موسم حصاد القمح في إقليم كوردستان، وبعد عام شهد هطول أمطار غزيرة أدت إلى توسع كبير في المساحات المزروعة، يكثف المزارعون والجهات الحكومية جهودهم لحماية المحاصيل من خطر الحرائق، لضمان الحفاظ على "رصيد السلة الغذائية" وتعب كدح العام بأكمله.

أعلنت مديرية الدفاع المدني عن وضع فرقها في حالة تأهب قصوى للاستجابة لأي طارئ قد يهدد الحقول الزراعية. وأصدرت المديرية تحذيراً شديد اللهجة أكدت فيه أن أي شخص يثبت تورطه في إضرام النيران عمداً، أو يتسبب بها نتيجة الإهمال (مثل إلقاء أعقاب السجائر بالقرب من المزارع)، سيواجه عقوبات قانونية صارمة.

وفي حديث لـ "كوردستان24"، قال المزارع زيرفان مجيد: "لم يتبقَ سوى أيام قليلة على بدء عملية الحصاد، لذا يتوجب على الجميع التعاون لإبعاد كل ما قد يتسبب في اندلاع الحرائق. هذا القمح يمثل قوت الشعب كله، وحمايته مسؤولية تضامنية، خاصة وأن السنوات الماضية شهدت حوادث حريق مؤلمة كبدت المزارعين خسائر كبيرة".

من جانبه، شدد بيوار عبد العزيز، المتحدث باسم الدفاع المدني في دهوك، على أهمية سرعة الاستجابة، قائلاً: "ندعو المواطنين للتعاون التام مع فرقنا، وفي حال وقوع أي حادث يجب العمل على إخماده فوراً والاتصال بنا. لقد أصدرنا تعليمات وإرشادات جديدة للمزارعين والمواطنين، وهناك إجراءات قانونية وإدارية مشددة ستطبق بصرامة حتى نهاية موسم الحصاد".

تشهد محافظة دهوك هذا العام طفرة غير مسبوقة في القطاع الزراعي بفضل الوفرة المطرية، حيث بلغت المساحات المزروعة بمحصولي القمح والشعير أكثر من 910 آلاف دونم. كما ارتفع عدد المزارعين المنخرطين في العمل لهذا الموسم إلى أكثر من 4 آلاف مزارع، وسط توقعات متفائلة بأن يصل إنتاج القمح في المحافظة إلى قرابة 700 ألف طن.

تقرير: ماهر شنكالي - مراسل كوردستان24