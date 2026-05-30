شلل في الأجواء.. الصراع الإقليمي يغيّر خريطة الطيران في الشرق الأوسط

أربيل (كوردستان24)- أدت التوترات العسكرية المتصاعدة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة إلى إحداث تغييرات جذرية في جداول رحلات معظم شركات الطيران العالمية المتجهة إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث قررت العديد منها تأجيل رحلاتها إلى إشعار آخر.

ووفقاً لتقرير نشرته وكالة "رويترز"، فإن كبرى الشركات العالمية، مثل "لوفتهانزا"، "الخطوط الجوية البريطانية"، "إير فرانس"، و"دلتا"، قد علقت رحلاتها إلى مدن تل أبيب ودبي والدوحة والرياض لفترات متفاوتة، يمتد بعضها حتى نهاية العام الجاري.

وفيما يخص العراق وإقليم كوردستان، أوقفت عدة شركات طيران رحلاتها بشكل مؤقت؛ حيث أعلنت شركة "Aegean" اليونانية إلغاء رحلاتها إلى بغداد وأربيل حتى الثاني من تموز/يوليو المقبل. كما قررت مجموعة "لوفتهانزا" وشركة "يورو وينجز" تأجيل رحلاتهما إلى أربيل حتى نهاية شهري حزيران/يونيو وتشرين الأول/أكتوبر المقبلين. من جانبها، أوقفت الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى العراق وعدد من دول الخليج حتى مطلع شهر حزيران/يونيو.

في المقابل، تخطط شركات أخرى مثل "أيروفلوت" الروسية والخطوط الجوية الماليزية لاستئناف رحلاتها تدريجياً خلال شهري حزيران وتوز، إلا أن معظم الخطوط الجوية لا تزال تتجنب العبور فوق الأجواء العراقية والإيرانية والسورية نتيجة المخاطر الأمنية.

يُذكر أن موجة تعليق الرحلات بدأت بشكل واسع منذ 28 شباط/فبراير الماضي، عقب الهجمات المتبادلة في المنطقة، ولا تزال حركة الملاحة الجوية تعاني من عدم الاستقرار بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع السياسية والأمنية.