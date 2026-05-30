أفنى حياته في جمعها.. أكاديمي كوردي يحول شغفه إلى أرشيف عالمي في ديار بكر

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- نجح الكاتب والأكاديمي محمد علي أباكاي، المتحدر من مدينة ديار بكر في شمال كوردستان (تركيا)، في تأسيس أرشيف ضخم وعميق مخصص لأبحاث المدن، يضم أكثر من 200 ألف مصدر ووثيقة متنوعة، وذلك ثمرة جهود متواصلة دامت 44 عاماً.

وفي تصريح لـ "كوردستان 24"، كشف أباكاي أنه بدأ رحلة جمع هذه المصادر النادرة منذ عام 1980، مشيراً إلى أن الأرشيف يركز بشكل أساسي على تاريخ وتطور مدن كوردستان والعالم. وأضاف أباكاي، الذي يمتلك في رصيده 24 كتاباً مطبوعاً، أن هذا الجهد يهدف إلى توثيق الهوية الحضارية للمدن وتقديم مادة غنية للباحثين.

ويستقر هذا الأرشيف حالياً في "مركز أبحاث المدن" بمدينة ديار بكر، حيث تم تنظيمه وتوزيعه على أربعة أقسام رئيسية تشمل: مدن كوردستان، مدن تركيا، مدن العالم، وقسم العلوم الإنسانية. ولا يقتصر المحتوى على الكتب فحسب، بل يضم أيضاً صوراً فوتوغرافية نادرة، أسطوانات موسيقية قديمة، وخرائط تاريخية ذات قيمة عالية.

وعلى الرغم من غنى هذا الأرشيف، أعرب أباكاي عن تطلعه لتوسيع المكان، موضحاً أن المقر الحالي للمركز بات ضيقاً ولا يستوعب حجم المقتنيات، مؤكداً حاجة المركز إلى قاعة أكبر تليق بهذا الإرث وتتيح للباحثين والمختصين فرصة أفضل للدراسة والاستقصاء.

تُعد مدينة ديار بكر من أعرق المدن التاريخية في المنطقة، وتمتلك إرثاً ثقافياً وأثرياً ضارباً في القدم، ويُنظر إلى "مركز أبحاث المدن" الذي أسسه أباكاي كواحد من أهم الركائز الثقافية التي تعمل على حماية ذاكرة المدن وهويتها التاريخية من الاندثار.