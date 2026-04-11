رويترز: مجتبى خامنئي يدير شؤون إيران عبر مؤتمرات صوتية بسبب إصابته البالغة

أربيل (كوردستان 24)- أفادت ثلاثة مصادر مقربة من دوائر صنع القرار في إيران لوكالة "رويترز"، بأن المرشد الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، لا يزال في مرحلة التعافي بعد تعرضه لإصابات بليغة في الغارة الجوية التي أدت إلى مقتل والده.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم الذي استهدف مجمع القيادة وسط طهران، أسفر عن تشوه في وجه مجتبى خامنئي وإصابة بليغة في إحدى ساقيه أو كلتيهما.

ورغم ذلك، تؤكد المصادر أنه يتمتع بكامل قواه العقلية ووعيه، ويشارك بفعالية في الاجتماعات المهمة.

وذكر التقرير أن المرشد الجديد يشرف على الاجتماعات عبر "الدائرة الصوتية" (Audio Conference)، حيث يتخذ القرارات المصيرية المتعلقة بملفات الحرب والمفاوضات الجارية مع واشنطن، والتي بدأت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، في وقت تمر فيه إيران بأزمة عميقة.

ومنذ توليه منصبه كخلف لوالده في الثامن من آذار/مارس الماضي، لم يتم نشر أي صور أو مقاطع فيديو له، وهو الصمت الذي أثار شكوكاً واسعة لدى الشارع الإيراني، في حين تشير وسائل الإعلام الحكومية إلى واقعة إصابته.

ويرى محللون، من بينهم "أليكس فاتانكا"، أن مجتبى خامنئي لن يتمكن من ممارسة السلطة المطلقة كما كان يفعل والده؛ إذ برز الحرس الثوري كصوت مهيمن في القرارات الاستراتيجية، وبات يُنظر إلى مجتبى كواحد من الأصوات المؤثرة وليس صاحب القرار الوحيد.

وتقول المصادر إنه من المتوقع نشر صور جديدة له خلال الشهر أو الشهرين القادمين، إلا أن ظهوره العلني المباشر مرهون بتحسن حالته الصحية واستقرار الأوضاع الأمنية.

وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أو مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن المعلومات التي أوردتها رويترز.