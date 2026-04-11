الوفد الإيراني يلتقي رئيس وزراء باكستان قبيل بدء المفاوضات مع واشنطن

أربيل (كوردستان 24)- التقى الوفد الإيراني رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام أباد السبت، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي للجمهورية الإسلامية، قبيل المحادثات المرتقبة بين طهران وواشنطن والرامية لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط.

وأفاد التلفزيون الإيراني أنه "سيتم تحديد تفاصيل المفاوضات الأميركية الإيرانية في ختام هذا الاجتماع".

وكان الوفد الإيراني قد التقى في وقت سابق قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، بعد وصوله إلى إسلام آباد ليلا.

وأشارت وكالة فارس الإيرانية إلى دور باكستان السابق كوسيط، موضحة أنه عقب الاجتماع مع "منير، رئيس أركان الجيش والشخصية المؤثرة في البلاد، جرى مجددا تبادل رسائل بين إيران والولايات المتحدة".

كما استقبل منير نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، الذي يقود فريق التفاوض الأميركي، لدى وصوله السبت.