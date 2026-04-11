أشواق جاف: جلسة انتخاب رئيس الجمهورية "غير قانونية" وتفتقر للتوافق الوطني

أربيل (كوردستان 24)- أكدت عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أشواق جاف، أن المحاولات الجارية لعقد جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية تشوبها "مخالفات قانونية وسياسية جسيمة"، مشددة على ضرورة احترام الإرادة الكوردية في اختيار مرشح المنصب.

وفي تصريح لكوردستان 24، أوضحت جاف أن تحديد موعد جلسة اليوم تم بمعزل عن موافقة النائب الثاني لرئيس البرلمان، وهو ما يعد مخالفة صريحة للنظام الداخلي لمجلس النواب الذي يشترط موافقة هيئة الرئاسة بكامل أعضائها (الرئيس ونائبيه) لإقرار عقد الجلسات، واصفة هذا الإجراء بـ"غير القانوني" الذي يضع مخرجات الجلسة في دائرة الشك القانوني.

وحول ملف رئاسة الجمهورية، شددت النائبة على أن هذا المنصب يمثل استحقاقاً حصرياً للشعب الكوردي.

وقالت: يجب أن يُحسم مرشح الرئاسة بإرادة كوردستانية خالصة ومن داخل البيت الكوردي، نرفض تدخل الأطراف غير الكوردية في فرض خياراتها وتحديد من يمثل الكورد في هذا المنصب.

ودعت جاف إلى منح القوى الكوردية الفرصة الكافية للتوصل إلى مرشح تسوية، أسوة بالمكونات الأخرى التي تنفرد بتسمية مرشحيها للمناصب السيادية.

وفي سياق متصل، أشارت جاف إلى أن ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء يواجه عقبات جدية، من بينها اعتراضات داخل البيت الشيعي وتحفظات من أطراف دولية.

وحذرت من أن الاستعجال في تمرير الرئاسات دون تحقيق توافق وطني سيؤدي حتماً إلى تعميق الأزمة السياسية وتدهور الواقع الاقتصادي في البلاد.

واختتمت عضو كتلة الحزب الديمقراطي تصريحها بالتأكيد على التزام حزبها وحلفائه بالمسار الدستوري، مؤكدة أنه في حال المضي بانتخاب رئيس الجمهورية بعيداً عن مبدأ التوافق، فإن الحزب الديمقراطي سيلجأ إلى القضاء والوسائل الدستورية للطعن في شرعية العملية الانتخابية برمتها.