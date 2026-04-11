الدليمي لـكوردستان 24: نصاب جلسة البرلمان لم يكتمل وعدد الحضور 185 نائباً فقط

أربيل (كوردستان 24)- أكدت النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، إخلاص الدليمي، أن عدد الحاضرين في جلسة البرلمان اليوم، والذي أعلنته الدائرة الإعلامية للمجلس، غير صحيح وأن النصاب القانوني لم يكتمل.

وقالت الدليمي في تصريحٍ لـ كوردستان24: أُشيع أن 223 نائباً حضروا جلسة البرلمان العراقي اليوم، لكنني كنتُ حاضرة في القاعة، وقمتُ بعدّهم عبر هاتفي النقال وتوثيق ذلك بالفيديو؛ عددهم 185 شخصاً فقط وليس 223".

وترى النائبة أن بدء جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية في ظل عدم اكتمال النصاب القانوني هو إجراء "غير دستوري"، مؤكدة: "سنقوم بتسجيل شكوى لدى المحكمة الاتحادية في حال استمر هذا الوضع".

يأتي ذلك، في وقتٍ أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، اليوم السبت 11 نيسان 2026، عن انطلاق الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بحضور 223 نائباً.

وبينما بدأت هيئة الرئاسة بتنفيذ الإجراءات الدستورية، لا يزال المشهد السياسي يشهد تعقيدات ناتجة عن غياب التوافق بين القوى الكبرى.

ووفقاً لمراسل "كوردستان 24" من داخل مبنى البرلمان، فإن وفدي الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني عقدا اجتماعاً حاسماً في منزل وزير الخارجية فؤاد حسين قبيل الجلسة، في محاولة أخيرة للاتفاق على مرشح مشترك للمنصب.

إلا أن المعلومات المؤكدة تشير إلى فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق، مع استمرار التوقعات بعقد جولات تفاوضية أخرى.