بدء الجولة الثانیة لانتخاب رئیس الجمهوریة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس مجلس النواب، اليوم، نتائج الجولة الأولى للتصويت الخاص باختيار رئیس الجمهوریة، مؤكداً عدم حصول أي من المتنافسين على الأغلبية المطلوبة (ثلثي الأصوات) للمرور من المرحلة الأولى.

وبحسب النتائج الرسمية المعلنة، فقد توزعت الأصوات كما يلي:

نزار ئاميدي: 208 أصوات.

مثنى أمين: 17 صوتاً.

فؤاد حسين: 16 صوتاً.

عبد الله العلياوي: صوتان.

الأصوات الباطلة: 9 أصوات.

وعقب إعلان النتائج، أقر رئيس مجلس النواب البدء بإجراءات الجولة الثانية من التصويت، والتي سيتم فيها التنافس بين المرشحين الذين حصلوا على أعلى الأصوات، تمهيداً لحسم اختيار شاغل المنصب وفقاً للأطر الدستورية والقانونية المعمول بها.