استئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد بعد استراحة قصيرة

أربيل (كوردستان 24)- تواصلت في العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، جولات التفاوض بين الوفدين الإيراني والأمريكي مع دخول المباحثات ساعاتها الليلية. ورغم الشوط الذي قطعته الجلسات، فقد شهدت المفاوضات فترة استراحة مؤقتة، إلا أن المشاورات على مستوى اللجان التخصصية والخبراء لم تتوقف، حيث استمر العمل الفني لترتيب الملفات المطروحة قبل عودة الوفود إلى طاولة النقاش الرسمي.

ملفات شائكة: الأصول المجمدة ووقف إطلاق النار

تتمحور المباحثات الحالية حول محورين أساسيين يتصدران جدول الأعمال؛ الأول هو ملف "الأصول الإيرانية المجمدة"، حيث تفيد المعلومات الواردة بأن الجانب الأمريكي أبدى موافقته على الشروط التي وضعتها طهران بخصوص الإفراج عن جزء من أموالها المحتجزة في عدد من الدول. أما المحور الثاني فيتعلق بملف "وقف إطلاق النار"، والذي تجري حوله مناقشات وصفت بالدقيقة والجادة والملموسة، ولا تزال مستمرة للوصول إلى تفاهمات واضحة.

ترقب للنتائج وضغوط الميدان

ورغم العودة إلى التفاوض بعد الاستراحة القصيرة، يرى مراقبون أنه لا يمكن حتى الآن استخلاص نتائج نهائية أو تقديم رؤية واضحة حول مصير هذه المحادثات، حيث لم تظهر إشارات قطعية تشير إلى نجاحها أو تعثرها الوشيك.

وفي هذا السياق، تؤكد أوساط الوفد الإيراني أن المعيار الأساسي لأي تقدم هو "تأمين مصالح الشعب الإيراني"، مشددة على أن طهران لا تجد نفسها مضطرة للتوصل إلى اتفاق لا يضمن هذه المصالح. كما تبرز في كواليس المفاوضات رسالة مفادها أن الاستمرار في الحوار مرتبط بمدى قدرته على تثبيت المكتسبات الميدانية للجمهورية الإسلامية، مع التأكيد على أن إيران، التي صمدت في مواجهات ميدانية سابقة، مستعدة لمواصلة مسارها بشكل مستقل عن طاولة التفاوض إذا ما استمرت سياسات التهديد أو إذا لم تلبِّ المفاوضات تطلعاتها الوطنية.



المصدر: وکالة فارس الایرانیة

