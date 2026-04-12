السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الهجمات من أراضيه

أربيل (كوردستان 24) – قدّمت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد 12 نيسان/أبريل 2026، مذكرة احتجاج إلى السفيرة العراقية، على خلفية ما وصفته بالهجمات المستمرة للطائرات المسيّرة التي تُشنّ من الأراضي العراقية باتجاه المملكة ودول الخليج المجاورة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الهجمات لا تزال مستمرة حتى الآن.

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق"، وهي تحالف يضم فصائل مدعومة من إيران، قد أعلنت الأسبوع الماضي تعليق عملياتها في العراق والمنطقة لمدة أسبوعين، وذلك بعد ساعات فقط من توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لوقف إطلاق النار للمدة ذاتها.

يُذكر أن الفصائل المسلحة في العراق دأبت على إعلان مسؤوليتها عن عشرات الهجمات التي استهدفت قواعد أمريكية ومنشآت أخرى، تعبيراً عن تضامنها مع طهران منذ بدء التصعيد.



