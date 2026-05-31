فصائل عراقية تقرّر تسليم سلاحها للحكومة مقابل مناصب وزارية

أربيل (كوردستان 24)- كشف مصدر مطلع في الإطار التنسيقي، اليوم الأحد، عن كواليس تأجيل التصويت على أربع وزارات متبقية في تشكيلة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، مؤكداً أن الفيتو الأميركي على مشاركة الفصائل المسلحة هو السبب الرئيس وراء عرقلة استكمال الحكومة.

وأوضح المصدر في تصريحاتٍ لـ كوردستان 24، أن واشنطن أبلغت الأطراف المعنية برفضها القاطع لمنح أي مناصب وزارية للفصائل المسلحة ما لم تقم بنزع سلاحها بالكامل كشرط مسبق لدخول الحكومة.

مشيراً إلى أن اثنتين من الوزارات المؤجلة تقعان ضمن حصة هذه الفصائل.

وأضاف المصدر أن الضغوط الدولية دفعت هذه الفصائل إلى اتخاذ قرار بتسليم أسلحتها بالكامل إلى الحكومة، والتوجه نحو الانخراط في هيئة الحشد الشعبي كغطاء رسمي يتيح لها تمرير مرشحيها للحقائب الوزارية.

ولفت إلى أن الخلاف الحالي يتركز حول "آلية التنفيذ" وشكل الدمج، وسط توقعات بحسم هذا الملف الشائك خلال الأيام القليلة المقبلة.

تأتي هذه التطورات بعد أن نجح علي الزيدي، الذي كُلف بتشكيل الحكومة في نهاية نيسان/أبريل الماضي، في نيل ثقة البرلمان لبعض وزراء كابينته، قبل أن تصطدم عملية الاستكمال الإيجابية بخلافات المحاصصة السياسية والضغوط الخارجية.

وتشكل مسألة إشراك القوى التي تمتلك أجنحة مسلحة، العقدة الأبرز أمام الإعلان الرسمي عن الحكومة العراقية الجديدة، في ظل تحذيرات وضغوط شديدة مارستها الولايات المتحدة وعواصم غربية لمنع وصول هذه الجماعات إلى مراكز القرار السياسي والسيادي في بغداد.