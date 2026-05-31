الصحة العراقية: 1876 إصابة خلال أيام عيد الأضحى.. وحوادث السير تتصدر القائمة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، تسجيل 1876 إصابة بمختلف الحوادث والطوارئ خلال أيام عيد الأضحى المبارك في عموم المحافظات، مؤكدة أن المؤسسات الصحية تعاملت مع جميع الحالات وفق خطط الطوارئ المعتمدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور سيف البدر، إن مجموع الحالات المسجلة بلغ 1876 حالة، توزعت بين حوادث السير والتسمم والاختناق والحروق والإصابات الأخرى.

حوادث السير في الصدارة

وبحسب الإحصائية، تصدرت حوادث السير عدد الإصابات المسجلة بـ1324 حالة، تلتها الحروق بـ169 حالة، ثم حالات الاختناق بـ122 حالة، والتسمم بـ120 حالة.

كما سجلت المؤسسات الصحية 55 إصابة بالطلق الناري، و28 إصابة ناجمة عن استخدام ألعاب الأطفال الخطرة (الصجم)، فضلاً عن 18 حالة غرق خلال فترة العيد.

استنفار صحي وخطة طوارئ شاملة

وأكد البدر أن الملاكات والمؤسسات الصحية تعاملت مع جميع الحالات المسجلة وفق خطط الطوارئ الموضوعة مسبقاً، لضمان سرعة الاستجابة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار إلى أن وزير الصحة الدكتور عبد الحسين الموسوي كان قد وجّه قبل حلول عيد الأضحى باستنفار تام للملاكات الصحية، مع متابعة مباشرة لسير العمل وجهود المؤسسات الصحية وفرق الطوارئ في جميع المحافظات.

وأضاف أن الملاكات الصحية واصلت عملها على مدار الساعة طوال أيام العيد ضمن خطة الطوارئ، بهدف التعامل الفوري مع الحالات الطارئة وتوفير الخدمات الصحية للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.