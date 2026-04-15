مرعش.. هجوم مسلح على مدرسة يخلف قتلى وجرحى

أربيل (كوردستان24)- لليوم الثاني على التوالي، تتعرض المدارس في تركيا وشمال كوردستان لهجمات مسلحة؛ ففي أحدث واقعة، شنّ مسلح هجوماً على مدرسة في مدينة مرعش (قهرمان مرعش)، وتشير المعلومات الأولية إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وبحسب المعلومات، وقع الحادث في مدرسة "أيسر جاليك" (Ayser Çalık) الإعدادية في قضاء "أونيكي شباط" بمحافظة مرعش. وفور سماع دوي إطلاق نار كثيف داخل مبنى المدرسة، هرعت القوات الأمنية والفرق الطبية إلى مكان الحادث.

ووفقاً لوسائل إعلام تركية، أسفر الهجوم عن مقتل معلم وثلاثة طلاب وإصابة 20 شخصاً آخرين بجروح، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي يوضح أسباب الهجوم أو يكشف عن هوية المهاجم.

يأتي هذا الهجوم في وقت شهدت فيه محافظة أورفا، وتحديداً في قضاء "سيفيريك"، هجوماً مماثلاً يوم أمس الثلاثاء 14 نيسان 2026، استهدف ثانوية "أحمد كويونجو" المهنية والتقنية.

وفي حادثة أورفا، قام شاب يبلغ من العمر ما بين 17 و18 عاماً بالدخول إلى ساحة وممرات المدرسة مستخدماً سلاحاً نارية (بندقية)، وأطلق النار بشكل عشوائي على الطلاب والمعلمين، مما أدى إلى إصابة أكثر من 15 شخصاً، قبل أن يقدم المهاجم على الانتحار بنفس السلاح.