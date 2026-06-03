الإمارات تدعو إلى رد خليجي موحد على الهجمات الإيرانية

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أربيل (كوردستان24)- دعت الإمارات العربية المتحدة دول الخليج إلى رد موحد على الهجمات الإيرانية المتواصلة.

في وقت مبكر من صباح الیوم الأربعاء 3 حزیران/یونیو 2026، استهدفت صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية البحرين والكويت، وهو ما وصفته طهران بأنه رد على الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت ساحلية في إيران.

وأفادت وزارة الخارجية الكويتية بأن هجوماً إيرانياً استهدف الكويت أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين في مطار الكويت الدولي. وأظهرت لقطات فيديو أضراراً جسيمة داخل صالة الركاب.

وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية أنها "تدين بشدة الهجمات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت البحرين".

وقال أنور قرقاش، مستشار رئاسة الإمارات: "في ضوء العدوان الإيراني المتكرر" على البحرين والكويت، "يجب أن يكون هناك موقف خليجي حازم وموحد ومتماسك".

وأضاف قرقاش في منشور على موقع X: "لا ينبغي ترك أي دولة خليجية تواجه الاستهداف بمفردها، فأمن دول الخليج العربي مترابط، ومصالحها مشتركة، ومصيرها واحد".

وتابع: "هذا العدوان لا يستهدف دولة بعينها، بل يستهدفنا جميعاً".

هذا العدوان لا يستهدف دولة بعينها، بل يستهدفنا جميعاً.

لطالما دعت الإمارات العربية المتحدة إلى ردّ جماعي أكثر حزماً من جانب أعضاء مجلس التعاون الخليجي في مواجهة الهجمات الإيرانية المتواصلة.

وكتب سلطان النعيمي، المدير العام لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، يوم الأربعاء: "كفى بيانات إدانة لإرهاب النظام الإيراني ضدّ شقيقتينا الكويت والبحرين دون موقف حازم ككتلة موحدة".

وأضاف النعيمي: "نعم للحوار والحلول الدبلوماسية، ولكن من موقع قوة، لا من موقع استرضاء يفسره النظام الإيراني على أنه ضعف".

وأكدت وزارة الخارجية القطرية "الرفض القاطع" لاستهداف الإمارات للأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، وقالت إن المنطقة يجب أن تُجنّب "عواقب الهجمات غير المبررة".





في ظل العدوان الإيراني المتكرر على دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين، لا بد من موقف خليجي صلب وموحد ومتماسك. فلا يجوز أن تُترك أي دولة خليجية تواجه الاستهداف منفردة، فيما أمن دول الخليج العربي مترابط، ومصالحها مشتركة، ومصيرها واحد.



هذا العدوان لا يستهدف دولة بعينها، بل… — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 3, 2026





