بين نيران الصديق والعدو.. طيار أمريكي ينجو من الموت مرتين في واقعة نادرة

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أربيل (كوردستان 24)- أفاد موقع "هاي سايد" (High Side) الصحفي بأن طياراً أمريكياً تعرّض لإسقاط طائرته مرتين خلال النزاع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاء في مقال نُشر على منصة "Substack" التابعة للموقع: "إن الطيار الذي كان يقود مقاتلة من طراز F-15E Strike Eagle، والتي أُسقطت فوق إيران في الثالث من نيسان/ أبريل الماضي، هو نفسه الذي كان يقود إحدى الطائرات الثلاث من طراز F-15E التي أُسقطت سابقاً بنيران صديقة في الكويت، بواسطة طائرة من طراز F/A-18".

وأشار الموقع إلى أن هذا الطيار يُعد "بشكل شبه مؤكد" أول قائد طائرة عسكرية يتم إسقاطه مرتين خلال النزاع ذاته منذ حرب فيتنام.

يُذكر أن مقاتلة أمريكية من طراز F-15E كانت قد أُسقطت في الأجواء الإيرانية مطلع نيسان/ أبريل الماضي. وفور بدء عمليات البحث في الثالث من الشهر ذاته، عُثر على أحد الطيارين، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عودة الطيار الثاني ليلة الخامس من نيسان.

وفي سياق متصل، كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت في آذار/ مارس الماضي، أن ثلاث طائرات أمريكية من طراز F-15E أُسقطت عن طريق الخطأ بنيران طائرة كويتية من طراز F/A-1