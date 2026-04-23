إقليم کوردستان: 85% من السكان يتمتعون بكهرباء مستمرة على مدار 24 ساعة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم کوردستان، اليوم الخميس 23 نيسان/ابریل 2026، عن أحدث الإحصائيات المتعلقة بمشروع "رووناکی" (النور)، مؤكدة أن نحو 5.5 مليون مواطن في جميع أنحاء الإقليم باتوا يستفيدون من خدمة الكهرباء على مدار 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن المشروع حقق طفرة نوعية، حيث وصلت نسبة التغطية بالكهرباء المستمرة إلى أكثر من 85% من إجمالي سكان إقليم کوردستان.

وأشار البيان إلى أن مدن زاخو، وسوران، وراپەڕين، وبيرمام، وآكري، وسيميل، وكويە، أصبحت مغطاة بالكامل بخدمة الكهرباء على مدار الساعة ضمن إطار هذا المشروع الوطني.

وفيما يخص التسعيرة الجديدة، أكدت الوزارة أن جميع المشتركين في القطاع المنزلي المنضمين لمشروع "رووناکی" سيستفيدون من خصومات تدريجية على فواتير الكهرباء بنسب بلغت 50%، و25%، و15% للأشهر الثلاثة الأولى على التوالي، وذلك كجزء من مرحلة انتقالية لتطبيق نظام الأسعار الجديد.

وعلى صعيد الحد من التلوث والاعتماد على المولدات، كشفت الوزارة عن إيقاف عمل أكثر من 5,900 مولدة أهلية في الأحياء السكنية حتى الآن، وهو ما يعادل 85% من إجمالي المولدات في کوردستان.

كما أعلنت حكومة إقليم کوردستان عن خطتها الطموحة لرفع هذا العدد وإيقاف أكثر من 7,000 مولدة أهلية بحلول نهاية العام الجاري.